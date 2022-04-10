Уничтожены штаб и база нацбатальона "Днепр" - Минобороны РФ
11:00 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона „Днепр“, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — сказал Конашенков.
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