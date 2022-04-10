Уничтожены штаб и база нацбатальона "Днепр" - Минобороны РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона „Днепр“, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — сказал Конашенков.