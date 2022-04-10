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НОВОСТИ

Полторы сотни грузовиков с номерами РФ и Белорусии Латвия, в рамках новых санкций, не пустила

12:45 10.04.2022 Источник: Интерфакс

За период с субботы до утра воскресенья сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) не пропустили в Латвию 152 грузовика с российскими и белорусскими номерными знаками, сообщил представитель СГД Андрей Вайварс.

Российским и белорусским перевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского союза (ЕС) в связи с действиями РФ на Украине.

Санкции ЕС предусматривают определенные исключения, при которых грузовые автомобили могут пересекать границу ЕС, но Вайварс отметил, что на данный момент информация о таких исключениях еще не обработана.

Вайварс также добавил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы о запрете ЕС. При этом, по имеющейся у СГД неофициальной информации, в воскресенье эта информация уже распространилась и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

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