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Правительство талибов поблагодарило РФ за признание дипломата, направленного в Москву

13:30 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Афганское правительство, сформированное радикальном движением «Талибан» (запрещено в РФ), поблагодарило Россию за признание дипломата, направленного в Москву новыми властями Афганистана, в качестве временного поверенного в Москве. Об этом в воскресенье сообщило афганское министерство иностранных дел.

«МИД благодарит правительство Российской Федерации за аккредитацию афганского дипломата в Москве», — отмечается в заявлении ведомства, которое процитировал афганский телеканал «Ариана ньюс». В нем выражена признательность афганской стороны «за возможность поддерживать двусторонние отношения и содействовать оказанию услуг гражданам Афганистана».

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