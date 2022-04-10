Патриарх Кирилл призвал народ сплотиться вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за народ

13:30 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян быть сплоченными в непростой период, который сегодня переживает страна.

"Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей", - сказал патриарх в воскресной проповеди в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях в Москве.

Тогда, по словам предстоятеля, "и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов и внешних, и внутренних и устроять жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви".