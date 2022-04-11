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Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости COVID-19

09:32 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом за пандемию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Показатель оказался на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за воскресенье, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 184 человек, остальные 26 411 — бессимптомные носители. Лишь 86 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.

Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 242,2 тыс. человек — это в 2,2 раза больше, чем 4 апреля.

Количество бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти, за неделю оно увеличилось в 2,63 раза, до 219,8 тыс. человек. В то же время инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 13% за тот же период, до 22,3 тыс. человек). Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находится порядка 80% еще не выздоровевших заразившихся.

Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% прибыли из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 165,5 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают — прим. ТАСС). За все время в стране было зафиксировано 4 638 летальных исходов от ковида.

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