ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
11:20 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного из Европы. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования „Калибр“ на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.
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