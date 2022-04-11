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ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы

11:20 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного из Европы. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования „Калибр“ на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в результате были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.

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