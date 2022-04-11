Санкции могут повлиять на возвращение частных экспонатов коллекции Морозовых — Швыдкой

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию могут возникнуть из-за санкций против собственников некоторых картин. Об этом сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«В этой экспозиции есть вещи, принадлежащие частным лицам, которые находятся под личными санкциями Евросоюза. Здесь могут возникнуть проблемы», — предположил он.