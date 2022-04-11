Санкции могут повлиять на возвращение частных экспонатов коллекции Морозовых — Швыдкой
12:05 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию могут возникнуть из-за санкций против собственников некоторых картин. Об этом сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«В этой экспозиции есть вещи, принадлежащие частным лицам, которые находятся под личными санкциями Евросоюза. Здесь могут возникнуть проблемы», — предположил он.
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