Украина лишилась до 40% металлургических мощностей - Reuters

09:30 Источник: Газета.Ru

Украина лишилась до 40% своих металлургических производственных мощностей, передает Reuters со ссылкой на группу «Метинвест», принадлежащую украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В компании, которая является крупнейшим в стране производителем стали и железнорудного сырья, заявили, что ее предприятия не будут работать на подконтрольных России территориях.

Также в «Метинвесте» сообщили, что Украина более чем в два раза сократила добычу железной руды после начала специальной военной операции РФ. Газета.Ru