Украина лишилась до 40% металлургических мощностей - Reuters
09:30 16.04.2022 Источник: Газета.Ru
Украина лишилась до 40% своих металлургических производственных мощностей, передает Reuters со ссылкой на группу «Метинвест», принадлежащую украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В компании, которая является крупнейшим в стране производителем стали и железнорудного сырья, заявили, что ее предприятия не будут работать на подконтрольных России территориях.
Также в «Метинвесте» сообщили, что Украина более чем в два раза сократила добычу железной руды после начала специальной военной операции РФ. Газета.Ru
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