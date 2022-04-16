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В России выявили 11 095 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 095, до 18 064 454. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,06%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 006, до 17 359 645. Днем ранее в штабе сообщили о 19 523 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 240, до 373 267.Днем ранее была зафиксирована 261 смерть.

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