В России выявили 11 095 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 095, до 18 064 454. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,06%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 006, до 17 359 645. Днем ранее в штабе сообщили о 19 523 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 240, до 373 267.Днем ранее была зафиксирована 261 смерть.