Из подмосковного Домодедова отправилась первая фура с гуманитарным грузом, собранным в школах
14:50 16.04.2022
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Очень радует небезучастность и неравнодушие наших школьников, которые ровно неделю назад инициировали акцию «Доброе дело», а 12 апреля благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева она обрела областной масштаб. Ученики и их родители активно включились. За несколько дней нам удалось собрать более 130 тонн товаров. Все они отправятся на Донбасс тем, кто сейчас очень нуждается в помощи и поддержке, - рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. - А вообще мы собираем гуманитарную помощь для жителей Донбасса с 24 февраля. Люди принесли более тысячи тонн самых разных товаров в 130 волонтерских пунктах приема. Спасибо нашим волонтерам, которые там работают. Спасибо всем жителям области, что приходите и передаете важные вещи, и, конечно, детям - за открытые сердца».
Сегодня, 16 апреля, к акции «Доброе дело» присоединились и взрослые. Гумпомощь принимают во всех школах Подмосковья с самого утра. Это 1,2 тыс. образовательных учреждений.
Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно также в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru (http://volontermo.ru/). На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Это продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия - все, в чем нуждаются люди. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания - с длительным сроком хранения, вес 1 товара - не более 6 кг.
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