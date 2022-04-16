Из подмосковного Домодедова отправилась первая фура с гуманитарным грузом, собранным в школах

14:50

Фото пресс-службы правительства Московской области



Фургон «Доброе дело» везет из Московской области на Донбасс и освобожденные территории продукты, товары первой необходимости, а также книжки, игрушки, рисунки о добре и мире.

«Очень радует небезучастность и неравнодушие наших школьников, которые ровно неделю назад инициировали акцию «Доброе дело», а 12 апреля благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева она обрела областной масштаб. Ученики и их родители активно включились. За несколько дней нам удалось собрать более 130 тонн товаров. Все они отправятся на Донбасс тем, кто сейчас очень нуждается в помощи и поддержке, - рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. - А вообще мы собираем гуманитарную помощь для жителей Донбасса с 24 февраля. Люди принесли более тысячи тонн самых разных товаров в 130 волонтерских пунктах приема. Спасибо нашим волонтерам, которые там работают. Спасибо всем жителям области, что приходите и передаете важные вещи, и, конечно, детям - за открытые сердца».

Сегодня, 16 апреля, к акции «Доброе дело» присоединились и взрослые. Гумпомощь принимают во всех школах Подмосковья с самого утра. Это 1,2 тыс. образовательных учреждений.

Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно также в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru (http://volontermo.ru/). На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Это продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия - все, в чем нуждаются люди. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания - с длительным сроком хранения, вес 1 товара - не более 6 кг.