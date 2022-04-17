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Рейтинг популярности Шольца упал упал до минимума - опрос

09:30 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность главы правительства ФРГ (8 декабря). Так, его политикой недовольна почти половина жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA (ИНСА) по заказу газеты «Бильд ам зонтаг», опубликованном в воскресенье.

В опросе приняли участие 1 002 человека. По его данным, 49% респондентов выразили недовольство работой Шольца. Это стало самым высоким показателем с момента его пребывания в должности федерального канцлера. При этом лишь 38% высказали противоположное мнение. Вместе с тем, как выяснили социологи, более половины жителей Германии (55%) не одобряют работу федерального правительства. Только 35% опрошенных удовлетворены деятельностью кабмина ФРГ.

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