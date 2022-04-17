Рейтинг популярности Шольца упал упал до минимума - опрос
09:30 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
В опросе приняли участие 1 002 человека. По его данным, 49% респондентов выразили недовольство работой Шольца. Это стало самым высоким показателем с момента его пребывания в должности федерального канцлера. При этом лишь 38% высказали противоположное мнение. Вместе с тем, как выяснили социологи, более половины жителей Германии (55%) не одобряют работу федерального правительства. Только 35% опрошенных удовлетворены деятельностью кабмина ФРГ.
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