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В мае начнет работу новая турецкая авиакомпания для перевозки туристов из РФ

11:10 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Новая турецкая авиакомпания, которую власти создают для перевозки туристов из России на курорты Турции, начнет работать в конце мая. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал «Эйрпортхабер».

Авиакомпания получила названию Southwind («Южный ветер»). Ранее ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции.

Ожидается, что на первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

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