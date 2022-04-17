В мае начнет работу новая турецкая авиакомпания для перевозки туристов из РФ
11:10 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
Авиакомпания получила названию Southwind («Южный ветер»). Ранее ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции.
Ожидается, что на первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.
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