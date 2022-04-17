Каждый украинский беженец обойдется ФРГ в 3,5 тысячи евро в месяц

12:20 Источник: Интерфакс, ТАСС

Коммунальные власти германской федеральной земли Гессен исходят из того, что на каждого украинского беженца в месяц будет потрачено 3,5 тыс. евро. Об этом пишет в воскресенье газета «Вельт ам зонтаг».



«Города, районы и коммуны в Гессене выставляют государству сумму требований в размере 3,5 тыс. евро в расчете на одного беженца в месяц», — приводит издание выдержки из документа, который подготовили коммунальные объединения региона для обсуждения с федеральными властями. Как отмечается, в качестве основы была взята средняя оценка затрат на беженцев от 2019 года.



В Гессене исходят из того, что в день 75 евро будет расходоваться на размещение, уход и дополнительные траты, 25 евро — на «оказание психосоциальной помощи», 15 евро — на проведение социальной работы и 10 евро — на меры безопасности. Коммунальные власти Бранденбурга уже согласились с оценкой гессенских коллег, пишет «Вельт ам зонтаг».



