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ФРГ ожидает дальнейший рост цен на электроэнергию - портал

14:40 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Рост цен на энергоносители из-за ситуации на Украине ведет к значительному повышению расценок на электроэнергию для частных потребителей в Германии в текущем году. Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА со ссылкой на данные онлайн-площадки «Верифокс» (Verivox).

Поставщики электроэнергии в Германии, в зоне ответственности которых находятся 13 млн домохозяйств, уже заявили о повышении тарифов в апреле, мае и июне в среднем на 19,5%. Рост цен на газ составит в среднем 42,3%. «Всем поставщикам газа придется столкнуться с исторически высокими ценами при закупках», — отметили в Verivox.

По оценке онлайн-площадки, если одно домохозяйство потребляло в год примерно 4 тыс. кВт/ч и платило за электроэнергию 1 171 евро в годовом исчислении, то теперь данный показатель достиг 1 737 евро. Еще хуже ситуация обстоит с газом. Если домохозяйство с потреблением 20 тыс. кВт/ч в апреле прошлого года в годовом исчислении платило 1 184 евро, то сейчас — 2 787 евро, что означает рост на 135%.

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