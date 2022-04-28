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НОВОСТИ

Под Воронежем уничтожен разведовательный беспилотник

09:20 27.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Два хлопка произошли в районе микрорайона Шилово в городе Воронеже, сообщил ТАСС помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра.

«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета», — сказал собеседник агентства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении на территории региона разведывательного беспилотного аппарата.

"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА", - написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.

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