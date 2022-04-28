Под Воронежем уничтожен разведовательный беспилотник
09:20 27.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
Два хлопка произошли в районе микрорайона Шилово в городе Воронеже, сообщил ТАСС помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра.
«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета», — сказал собеседник агентства.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении на территории региона разведывательного беспилотного аппарата.
"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА", - написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.
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