Цена газа в Европе росла на 21% на открытии торгов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду росла на 21% и поднималась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 374 за 1 тыс. куб. м, или 125 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). После этого стоимость газа опустилась ниже $1 250.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.