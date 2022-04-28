Цена газа в Европе росла на 21% на открытии торгов
10:20 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду росла на 21% и поднималась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 374 за 1 тыс. куб. м, или 125 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). После этого стоимость газа опустилась ниже $1 250.
Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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