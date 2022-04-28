Турция установила радары у Босфора для обнаружения плавучих мин
12:05 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция установила специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин, сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар в среду.
«Мы внимательно наблюдаем за Босфором. Чтобы не сталкиваться с сюрпризами на входе и выходе из него, мы приняли дополнительные меры, установили радары. В настоящее время мы можем спокойно сказать, что проблем с судоходством в Босфоре нет», — приводит Минобороны Турции заявление министра по итогам прошедших в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву.
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