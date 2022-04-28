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НОВОСТИ

Выстроен первый железнодорожный мост между РФ и КНР

12:32 27.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Построен первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. В Еврейской автономной области завершено возведение российской части путепровода через Амур. Пекин закончил свой участок в 2018 году.

Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что Россия откроет свою часть моста, когда китайская сторона объявит об аналогичном решении.

«Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества», — подчеркнул Трутнев.

Длина моста составляет более 2 км 200 м. На российскую сторону приходится 309 метров. Стоимость строительства составила около 10 миллиардов рублей. Проект пришлось пересматривать из-за возникших трудностей в процессе возведения — надо было углублять русло реки с российской стороны.  Говорит Москва

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