В Москве выявили 760 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 760 против 378 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 759 014 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 16 против 19 днем ранее, до 43 190.
Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 537, до 2 566 693.
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