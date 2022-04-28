В Москве выявили 760 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 760 против 378 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 759 014 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 16 против 19 днем ранее, до 43 190.

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 537, до 2 566 693.