Польские спецслужбы задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже
13:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские спецслужбы задержали в Белостоке россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
«Задержанные 21 и 22 апреля 2022 года мужчины подозреваются в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 130 ч. 1 Уголовного кодекса. По ходатайству окружной прокуратуры в Варшаве суд принял решение о временном аресте подозреваемых на три месяца», — информировал он на сайте правительства.
«Материал, собранный Службой военной контрразведки, указывает, что россиянин и белорус, действуя в интересах российской разведки против Польши, вели действия по разведке функционирования Вооруженных Сил Польши, в том числе присутствия войск в польско-белорусской приграничной зоне», — утверждал Жарын.
По информации Польского телевидения, мужчины давно живут в Польше. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
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