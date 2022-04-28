0
0
970
НОВОСТИ

В Госдуме не исключили разрыва договора о Сайменском канале с финнами - СМИ

13:20 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вступления в НАТО. Такого поворота событий не исключают в Госдуме. По мере ухудшения отношений с какой-либо страной было естественным вносить изменения и в заключенные ранее договоры, заявили в нижней палате. Сайменский канал считается важнейшей транспортной артерией Финляндии — соседнее государство арендует его российский участок до 2063 года.

В посольстве РФ в Хельсинки «Известиям» сообщили, что Москва «‎внимательно отслеживает и анализирует ведущуюся в Финляндии дискуссию о возможном присоединении к НАТО»‎. В случае вступления Финляндии в альянс РФ «потребуется предпринять меры, необходимые для обеспечения российских интересов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:01 28.04.2022
Майя Санду считает, что формат переговоров по Приднестровью надо будет менять
0
38
20:30 28.04.2022
Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики против холеры
0
113
19:50 28.04.2022
Лицензии на теле- и радиовещание предлагается сделать бессрочными
0
129
19:35 28.04.2022
Генсек ООН провел встречи с президентом и главой МИД Украины в Киеве
0
153
18:55 28.04.2022
Андрей Воробьев обсудил с работниками Луховицкого авиационного завода перспективы расширения производства
0
142
18:35 28.04.2022
МИД РФ внес в санкционный список 592 граждан Канады, включая премьер-министра Трюдо
0
145
17:40 28.04.2022
Германия начала готовиться к отключению российского газа - Bloomberg
0
244
17:26 28.04.2022
Собянин: Москвичи принесли России половину золотых медалей на Олимпиаде в Пекине
0
216
17:12 28.04.2022
Польша покупает российский газ через Германию - «Газпром»
0
263
17:00 28.04.2022
Байден предложит арест имущества, используемого бизнесменами РФ для обхода санкций
0
291

Возврат к списку