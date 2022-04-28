Двое россиян задержаны в Белгороде при подготовке к диверсии

13:32 Источник: Интерфакс

Двое граждан РФ задержаны в Белгороде при подготовке к диверсии, также они передавали на Украину сведения о военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, установлено также, что указанные лица "направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции".

"Подозреваемые дают признательные показания", - заявили в ФСБ.