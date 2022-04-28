РФ может отключить газ не только Болгарии и Польше, если плата не будет в рублях — Песков

15:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что и другие страны, кроме Польши и Болгарии, не будут получать российский газ, если не будут платить за него в рублях.

«По мере того, как будет подходить срок оплаты [за газ], если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента [России Владимира Путина], конечно, будет выполняться», — сказал представитель Кремля журналистам в среду.