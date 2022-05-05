Андрей Воробьев проверил строительство детской больницы в Красногорске: «Мы делаем все, чтобы сдать объект досрочно»

16:09

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



Московская областная больница для детей будет располагаться всего в 20 минутах ходьбы от станции метро «Митино» и в 3 км от МКАД. Это уникальный проект не только для Московской области, но и всей России. Высокотехнологичную помощь здесь ежегодно смогут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов по ОМС. Ход строительства объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Детский госпиталь очень важен для Московской области – это президентский проект. Современное здание площадью 110 тысяч квадратных метров (минус два этажа вниз и восемь этажей вверх). Мы регулярно бываем здесь, чтобы убедиться в качестве и соблюдении сроков строительства. Работы идут 24 часа в сутки, объем очень большой, и мы делаем все, чтобы сдать этот проект досрочно, – сказал губернатор. – Что касается импортозамещения: автоматики, кондиционирования, различных узлов – есть альтернатива. Разные российские производители, которые могут поставлять отделочные материалы и все, что касается инженерии».

10-этажную клинику оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием, в том числе системами 3D-навигации для сложных операций.

«Со строительными материалами проблем нет. Все оборудование в наличии – укомплектованы в полном объеме. Все закуплено», – поделился застройщик.

В учреждении здравоохранения расположится стационар на 420 коек, диагностический центр на 300 посещений в смену, 28 отделений, включая скорую помощь, медицину катастроф, реанимацию, нейрохирургию, интенсивную терапию, травматологию, неврологию и кардиологию. Кроме того, здесь оборудуют игровые и учебные комнаты для детей, парковку почти на 250 мест, в том числе для маломобильных групп населения.

Для экстренных случаев на крыше будет расположена вертолетная площадка. В больнице также предусмотрен симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать свои знания и умения на новейшем роботизированном оборудовании.

«Там, где будут малыши, нужно предусмотреть дополнительные замки на окна. Они недорогие, но очень важные. Я понимаю, что дети здесь с родителями, но мало ли мама отвернулась. Угроза существует», – отметил Андрей Воробьёв.

В рамках реализации проекта впервые в стране в полной мере будут использованы технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов, а также разработан уникальный командный центр, координирующий работу всего детского сектора Подмосковья. Это позволит сократить время предоставления медпомощи маленьким пациентам.

Строительство Московской областной детской больницы планируют завершить раньше срока – в первом квартале 2024 года. Изначально учреждение здравоохранения должны были сдать в конце 2024-го.