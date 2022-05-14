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Народ Турции просит заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО — Чавушоглу

20:35 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство своей страны заблокировать этот процесс. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Берлине.

«Возмутительно и неприемлемо, что наши союзники и друзья поддерживают эту террористическую организацию (Рабочую партию Курдистана, которую Анкара считает экстремистской группировкой — прим. ТАСС). И ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС („Силы народной самообороны“ в Сирии, Турция считает их сирийским ответвлением РПК — прим. ТАСС), а также просит нас заблокировать это процесс. Но эти проблемы должны быть обсуждены с нашими союзниками по НАТО и этими странами», — отметил Чавшуоглу.

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