Цена нефти марки Brent поднялась выше $115 за баррель

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на Лондонской бирже ICE росла на 0,7%, торгуясь на уровне $115 за баррель, свидетельствуют данные торгов во вторник. В последний раз стоимость Brent была выше $115 за баррель 27 марта 2022 года.

К 04:29 мск стоимость Brent находилась на уровне $115,05 за баррель (+0,71%).