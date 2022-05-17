Цена нефти марки Brent поднялась выше $115 за баррель
10:00 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на Лондонской бирже ICE росла на 0,7%, торгуясь на уровне $115 за баррель, свидетельствуют данные торгов во вторник. В последний раз стоимость Brent была выше $115 за баррель 27 марта 2022 года.
К 04:29 мск стоимость Brent находилась на уровне $115,05 за баррель (+0,71%).
НОВОСТИ
- 11:20 17.05.2022
- США стали враждебным России государством — Песков
- 11:05 17.05.2022
- Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета под нажимом США развязывает России руки — МИД РФ
- 11:00 17.05.2022
- Полиция Армении задержала 155 оппозиционеров, которые перекрывали улицы Еревана
- 10:32 17.05.2022
- Цена на пшеницу побила на европейском рынке абсолютный рекорд
- 10:20 17.05.2022
- Курское село на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия — губернатор
- 10:05 17.05.2022
- Талибы распустили Совет нацбезопасности, совет по нацпримирению и парламент — СМИ
- 09:32 17.05.2022
- У Римаса Туминаса отозвана премия правительства РФ
- 09:20 17.05.2022
- ВВС США заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия
- 09:05 17.05.2022
- В США умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
- 09:00 17.05.2022
- Зеленский подтвердил вывод части военных с «Азовстали»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать