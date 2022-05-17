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НОВОСТИ

Цена нефти марки Brent поднялась выше $115 за баррель

10:00 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на Лондонской бирже ICE росла на 0,7%, торгуясь на уровне $115 за баррель, свидетельствуют данные торгов во вторник. В последний раз стоимость Brent была выше $115 за баррель 27 марта 2022 года.

К 04:29 мск стоимость Brent находилась на уровне $115,05 за баррель (+0,71%).

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