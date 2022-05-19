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Лондон поставит Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники

17:00 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет британской военной помощи Украине будет включать дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшегося у него в четверг разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд фунтов (1,62 млрд долларов — прим. ТАСС), премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса „берег — корабль“, а также беспилотные летательные аппараты», — сказано в документе.

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