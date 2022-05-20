Канада ввела санкции против 14 граждан РФ и запретила торговлю предметами роскоши
18:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канада включила в свои санкционные списки еще 14 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и членов их семей, а также ввела запрет на торговлю предметами роскоши. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского МИД.
«Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и приближенных к режиму [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в документе. Среди них, в частности, акционер «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин и предприниматель Фархад Ахмедов.
Кроме того, Оттава вводит запрет на экспорт предметов роскоши и компьютерного оборудования в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России, таких как ювелирные украшения, алкоголь, предметы искусства. В общей сложности, уточняют в МИД, в 2021 году товарооборот этой продукции составил 75,7 млн канадских долларов (59,1 млн долларов США). Данные рестрикции вводятся из-за ситуации на Украине.
Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.
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