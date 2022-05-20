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НОВОСТИ

Отец Бориса Джонсона получил французское гражданство

20:00 20.05.2022 Источник: Интерфакс

Отец британского премьер-министра Стэнли Джонсон получил французское гражданство, сообщает в пятницу телеканал БФМ-ТВ.

"Кажется, что в душе я всегда был французом, но нужно было подать официальный запрос. Я сделал то, что нотариусы сказали мне несколько лет назад, что я француз по моей матери, бабушке и что я должен подать на него документы", - сказал 81-летний Стэнли Джонсон французскому телеканалу.

Отец премьера Великобритании указал, что сделал это, чтобы "сохранить связь" с ЕС.

"Мы вышли из ЕС, но мы не хотим покидать Европу", - добавил он.

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