Отец Бориса Джонсона получил французское гражданство
20:00 20.05.2022 Источник: Интерфакс
Отец британского премьер-министра Стэнли Джонсон получил французское гражданство, сообщает в пятницу телеканал БФМ-ТВ.
"Кажется, что в душе я всегда был французом, но нужно было подать официальный запрос. Я сделал то, что нотариусы сказали мне несколько лет назад, что я француз по моей матери, бабушке и что я должен подать на него документы", - сказал 81-летний Стэнли Джонсон французскому телеканалу.
Отец премьера Великобритании указал, что сделал это, чтобы "сохранить связь" с ЕС.
"Мы вышли из ЕС, но мы не хотим покидать Европу", - добавил он.
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