Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который на территории страны установит особой правовой статус для граждан Польши. Об этом в воскресенье сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.



«Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине», — написала она в телеграм-канале. Иные детали документа пока не приводятся.



В воскресенье президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Ранее сообщалось, что запланирована его встреча с Зеленским, двусторонние переговоры делегации, а также выступление польского лидера в Верховной раде.



