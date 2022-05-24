Сбербанк помог отреставрировать шедевр Репина

18:07

Государственная Третьяковская галерея объявила о завершении масштабной реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года». Шедевр будет возвращен в залы постоянной экспозиции для публичного обозрения после изготовления для него специальной защитной капсулы. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции, передает «Российская газета». Напомним, в 2018 году вандал нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения.

«Задача была не только компенсировать ущерб, нанесенный вандалом, но и вернуть произведению то великолепие, которое оценили первые зрители в 1885 году, – рассказала Зельфира Трегулова. – Каждый шаг работы сопровождался серьезнейшим обсуждением внутри музея, а также с ведущими специалистами в России и за рубежом, в том числе на международной конференции и семинарах».

Решение стоявшей задачи требовало в том числе значительных материальных затрат. Отреагировал на ситуацию Сбербанк, который сразу принял решение взять на себя расходы по реставрации пострадавшей от вандализма картины. «Эта работа была бы невозможна без поддержки Сбербанка, – говорит Трегулова. – Он был одним из первых, кто предложил нам помощь после трагедии 25 мая 2018 года. Весь комплекс исследований и техническое оснащение работ проходили благодаря масштабной поддержке Сбербанка. Конечно, это серьезный вклад в дело сохранения национального культурного наследия».