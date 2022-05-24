0
0
131
НОВОСТИ

Сбербанк помог отреставрировать шедевр Репина

18:07 24.05.2022

Государственная Третьяковская галерея объявила о завершении масштабной реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года». Шедевр будет возвращен в залы постоянной экспозиции для публичного обозрения после изготовления для него специальной защитной капсулы. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции, передает «Российская газета». Напомним, в 2018 году вандал нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения.

«Задача была не только компенсировать ущерб, нанесенный вандалом, но и вернуть произведению то великолепие, которое оценили первые зрители в 1885 году, – рассказала Зельфира Трегулова. – Каждый шаг работы сопровождался серьезнейшим обсуждением внутри музея, а также с ведущими специалистами в России и за рубежом, в том числе на международной конференции и семинарах».

Решение стоявшей задачи требовало в том числе значительных материальных затрат. Отреагировал на ситуацию Сбербанк, который сразу принял решение взять на себя расходы по реставрации пострадавшей от вандализма картины. «Эта работа была бы невозможна без поддержки Сбербанка, – говорит Трегулова. – Он был одним из первых, кто предложил нам помощь после трагедии 25 мая 2018 года. Весь комплекс исследований и техническое оснащение работ проходили благодаря масштабной поддержке Сбербанка. Конечно, это серьезный вклад в дело сохранения национального культурного наследия».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 24.05.2022
Около половины американцев не согласны на санкции против РФ в ущерб экономике США — опрос
0
21
19:00 24.05.2022
Нейросеть от Сбера написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном, который выпустило издательство Individuum
0
58
18:40 24.05.2022
Саперы Черноморского флота завершили разминирование территории порта Мариуполя — МО РФ
0
96
18:00 24.05.2022
Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из РФ на саммите лидеров ЕС
0
172
17:48 24.05.2022
Андрей Воробьев: до конца 2022 года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов
0
151
17:32 24.05.2022
Дискриминации русской культуры в Германии нет - посольство ФРГ
0
206
17:32 24.05.2022
РФ ввела запрет на въезд в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента — МИД
0
196
17:12 24.05.2022
Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции
0
209
17:00 24.05.2022
Лондон продолжает гнать Киев «по тропе войны» — посол РФ в Британии
0
223
16:32 24.05.2022
В Энергодаре была задержана группа из пяти диверсантов
0
261

Возврат к списку