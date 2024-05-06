Обострение Западом ситуации на Украине требует от РФ ответа — Песков о ядерных учениях
13:05 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряженности на Украине, это требует ответных мер со стороны Москвы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям.
Он обратил внимание на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, а также представителей Великобритании и США, которые «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».
«То есть фактически — выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Он также предложил ознакомиться с заявлением Минобороны РФ, где подробно изложены предпосылки для проведения таких учений. «Исчерпывающе об этом сказано в заявлении министерства обороны. И добавить нечего», — заметил Песков.
Ранее в Минобороны России проинформировали, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота РФ. Там уточнили, что планируются мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В оборонном ведомстве заявили, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
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