Обострение Западом ситуации на Украине требует от РФ ответа — Песков о ядерных учениях

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряженности на Украине, это требует ответных мер со стороны Москвы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям.

Он обратил внимание на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, а также представителей Великобритании и США, которые «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».

«То есть фактически — выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также предложил ознакомиться с заявлением Минобороны РФ, где подробно изложены предпосылки для проведения таких учений. «Исчерпывающе об этом сказано в заявлении министерства обороны. И добавить нечего», — заметил Песков.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота РФ. Там уточнили, что планируются мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В оборонном ведомстве заявили, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.