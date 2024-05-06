Пашинян не примет участие в церемонии инаугурации Путина

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Нет, не примет участие», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.