Пашинян не примет участие в церемонии инаугурации Путина
12:05 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.
«Нет, не примет участие», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
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