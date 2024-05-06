Ввод войск Запада на Украину вызовет ответ РФ и мировую катастрофу — Медведев
13:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отправка войск стран Запада на Украину станет прямым вступлением этих государств в войну против России и повлечет за собой мировую катастрофу, указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Отправка своих (их — прим. ТАСС) войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран (Запада — прим. ТАСС) в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — написал он в своем телеграм-канале.
Зампред СБ РФ добавил, что лидерам западных стран в этом случае «не укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США — прим. ТАСС), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции — прим. ТАСС), ни на Даунинг стрит, 10 (резиденция британского премьер-министра — прим. ТАСС)». «Наступит мировая катастрофа», — резюмировал Медведев.
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