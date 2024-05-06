0
0
186
НОВОСТИ

Ввод войск Запада на Украину вызовет ответ РФ и мировую катастрофу — Медведев

13:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправка войск стран Запада на Украину станет прямым вступлением этих государств в войну против России и повлечет за собой мировую катастрофу, указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Отправка своих (их — прим. ТАСС) войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран (Запада — прим. ТАСС) в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

Зампред СБ РФ добавил, что лидерам западных стран в этом случае «не укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США — прим. ТАСС), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции — прим. ТАСС), ни на Даунинг стрит, 10 (резиденция британского премьер-министра — прим. ТАСС)». «Наступит мировая катастрофа», — резюмировал Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 06.05.2024
Арабские страны больше не исключают размещения миротворческого контингента в Газе — FT
0
40
13:32 06.05.2024
Госдума приняла закон о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах
0
99
13:20 06.05.2024
Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в мае на уровне 183,58 млрд руб.
0
120
13:05 06.05.2024
Обострение Западом ситуации на Украине требует от РФ ответа — Песков о ядерных учениях
0
161
13:00 06.05.2024
Кремль считает преждевременным говорить о предпочтительном новом лидере Украины
0
162
12:32 06.05.2024
В Киеве заявили, что будут благодарны, если Запад отправит свои войска на Украину
0
329
12:20 06.05.2024
Оружие нужно производить на Украине, чтобы сократить транспортные расходы — Боррель
0
212
12:05 06.05.2024
Пашинян не примет участие в церемонии инаугурации Путина
0
281
12:00 06.05.2024
США контактируют с Порошенко, Кличко, Ермаком, Залужным по вопросу смены Зеленского — СВР
0
265
11:32 06.05.2024
РФ продлит до декабря фиксацию внутренних цен на удобрения на уровне 2022 года
0
236

Возврат к списку