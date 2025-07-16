Добыча нефти РФ за январь — май снизилась на 3,5%

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добыча нефти России за январь — май 2025 года снизилась на 3,5%, до 211 млн тонн, следует из презентации министра энергетики РФ Сергея Цивилева к выступлению в Совете Федерации.

Добыча угля за этот же период выросла на 0,1% — до 187 млн тонн. Добыча газа снизилась на 3% — до 290 млрд куб. м.