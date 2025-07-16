ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 255 военнослужащих — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 255 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 180 военнослужащих, «Запад» — более 220 военнослужащих, «Юг» — до 160, «Центр» — до 425, «Восток» — до 200, «Днепр» — до 70 военнослужащих.