ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 255 военнослужащих — МО РФ
14:32 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 255 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 180 военнослужащих, «Запад» — более 220 военнослужащих, «Юг» — до 160, «Центр» — до 425, «Восток» — до 200, «Днепр» — до 70 военнослужащих.
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