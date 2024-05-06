В Киеве заявили, что будут благодарны, если Запад отправит свои войска на Украину

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет признательна западным странам, если они решат направить в страну свои войска. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Си-би-эс.

«Когда это случится, мы будем очень признательны и очень рады», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.