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НОВОСТИ

В Киеве заявили, что будут благодарны, если Запад отправит свои войска на Украину

11:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет признательна западным странам, если они решат направить в страну свои войска. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Си-би-эс.

«Когда это случится, мы будем очень признательны и очень рады», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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