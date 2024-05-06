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Оружие нужно производить на Украине, чтобы сократить транспортные расходы — Боррель

12:20 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие для Киева желательно производить на территории Украины с финансированием ЕС и участием европейских фирм, чтобы сэкономить на транспортных расходах. Такое мнение высказал глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на форум оборонной промышленности ЕС и Украины.

«Если возможно, оружие должно проводиться на Украине при поддержке европейских фирм, это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и производить оружие там, где оно нужно, — сказал Боррель. — <…> Мы должны поставлять [Украине] средства для защиты промышленности и средства для расширения производства. Этот форум посвящен второй задаче. На этот форум приехали 140 компаний из 25 стран, мы будем обсуждать, кто сможет больше производить на Украине».

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