Кремль считает преждевременным говорить о предпочтительном новом лидере Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает преждевременными рассуждения о более предпочтительном лидере Украины, с которым возможно наладить диалог. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поиск США замены лидеру Украины Владимиру Зеленскому, чьи президентские полномочия истекают 20 мая.

«Преждевременно об этом говорить», — ответил он на вопрос, с какими кандидатурами возможен для Москвы диалог.

«Я на данном этапе все-таки предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки», — добавил он. О действиях США сообщала СВР.