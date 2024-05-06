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Кремль считает преждевременным говорить о предпочтительном новом лидере Украины

13:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает преждевременными рассуждения о более предпочтительном лидере Украины, с которым возможно наладить диалог. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поиск США замены лидеру Украины Владимиру Зеленскому, чьи президентские полномочия истекают 20 мая.

«Преждевременно об этом говорить», — ответил он на вопрос, с какими кандидатурами возможен для Москвы диалог.

«Я на данном этапе все-таки предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки», — добавил он. О действиях США сообщала СВР.

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