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НОВОСТИ

США активизировали усилия по укреплению обороны Тайваня - NYT

10:00 25.05.2022 Источник: Lenta.ru

США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня. Об этом пишет The New York Times.

По информации газеты, Вашингтон рассчитывает превратить остров в плацдарм для противостояния Китаю. Для этого Тайвань рассчитывают превратить в изобилующую оружием территорию, «дикобраза, нападение на которого может оказаться слишком болезненным». При этом отмечается, что США учли опыт поставок оружия на Украину.

США уличили в обещаниях продать Тайваню истребители F-16V, реактивные системы залпового огня и противокорабельные вооружения. Кроме того, по аналогии с Украиной США могут начать предоставлять Тайваню данные разведки.

23 мая президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что в случае военного вторжения со стороны Китая США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке.  Lenta.Ru

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