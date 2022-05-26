Андрей Воробьев: Несмотря на санкции, большинство иностранных компаний продолжают работу в Подмосковье

09:50

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской областив эфире радио Sputnik сообщил, что из всех иностранных компаний, работающих в регионе, свою деятельность приостановили только девять, а покинули рынок не больше пяти. Остальные продолжают работать.

В Подмосковье – 186 иностранных компаний, и это только крупные бренды. Там работают порядка 100 тыс. сотрудников, мы получаем в год около 50 млрд руб. налогов, - сказал Андрей Воробьёв. - Все это - современные, эффективные производства, расположенные в разных муниципалитетах. Люди, которые управляют этими компаниями, наши жители, которые там работают, обладают высокими компетенциями. Мы поддерживаем иностранные компании, также как отечественные, держим с ними постоянный контакт, делаем все, чтобы они продолжали работать дальше и расширяли свои производства».

Андрей Воробьёв отметил, что экономических мотивов для ухода у этих предприятий нет.

«У меня была отдельная встреча с иностранными компаниями, все они хотят продолжать работать в регионе. У них очень высокие экономические показатели, поэтому мотивов уходить из Подмосковья нет, - сказал губернатор. - Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас находится в раздумьях. Это для нас чувствительная тема, потому что на заводе работают 1,5 тыс. человек, предприятие успешное. Будет жаль, если оно остановится надолго. Но посмотрим».

Одна из компаний, которая осталась в Подмосковье – производитель упаковок Tetra Pak в Лобне. Директор фабрики Дмитрий Блинов рассказал, как сейчас работает предприятие.

«Понятно, что проблемы есть, потому что наше производство сильно интегрировано в международную логистическую цепочку. Но, если видим, что выпадают поставки сырья, рассматриваем альтернативные варианты, в том числе переход на локальных поставщиков, - сказал Дмитрий Блинов. – На сегодняшний день предприятие работает, мы производим упаковочный материал. Наша главная задача - снабжать всех заказчиков, чтобы с полок магазинов не пропали необходимые продукты питания – молоко, соки. Поэтому просто так остановиться не можем, никуда уходить не собираемся и сокращений тоже не планируем».

Со стороны правительства Московской области производителям оказывают всестороннюю поддержку, в частности, в импортозамещении.

«Я бы разделил его на две части. Первая – это критическое импортозамещение. Есть 1,5 тыс. позиций: электроника, фармакология, авиастроение, автомобилестроение - все, что является критически важным. А второй блок – импортозамещение на наших производствах. И вот здесь вы можете прийти к нам, получить поддержку из федерального Фонда развития промышленности, регионального, взять дополнительно земельный участок за 1 рубль», - сказал Андрей Воробьёв.