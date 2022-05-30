Финансовый центр восстановления Украины должен находиться в Варшаве — вице-премьер Польши

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши хотят, чтобы центр по восстановлению Украины, объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды, находился в Варшаве. Об этом вечером в воскресенье заявил в интервью Польскому радио вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.

«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», — сказал Сасин.

Он отметил, что Польша проводила по этому вопросу «переговоры с представителями ООН, создающей фонд, который должен поддерживать восстановление Украины». «Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве», — сказал вице-премьер.

Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил в субботу, что расходы польского правительства на помощь украинским беженцам исчисляются «в миллиардах евро».

По данным польской пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу прибыло уже свыше 3,57 млн беженцев с Украины. Более 1,5 млн из них могут выбрать Польшу местом своего постоянного пребывания.