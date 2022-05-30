Финансовый центр восстановления Украины должен находиться в Варшаве — вице-премьер Польши
10:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши хотят, чтобы центр по восстановлению Украины, объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды, находился в Варшаве. Об этом вечером в воскресенье заявил в интервью Польскому радио вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.
«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», — сказал Сасин.
Он отметил, что Польша проводила по этому вопросу «переговоры с представителями ООН, создающей фонд, который должен поддерживать восстановление Украины». «Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве», — сказал вице-премьер.
Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил в субботу, что расходы польского правительства на помощь украинским беженцам исчисляются «в миллиардах евро».
По данным польской пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу прибыло уже свыше 3,57 млн беженцев с Украины. Более 1,5 млн из них могут выбрать Польшу местом своего постоянного пребывания.
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