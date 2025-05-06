Молодые поляки активнее всего не хотят принимать мигрантов — опрос
11:20 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молодые граждане Польши активнее всех остальных не хотят принимать мигрантов и требуют, чтобы президент страны подписал закон, запрещающий релокацию в Польшу мигрантов из других государств Евросоюза. Об этом свидетельствует опрос, проведенный для радиостанции Radio Zet службой изучения общественного мнения Opinia24.
По этим данным, против приема мигрантов из других стран ЕС возражают 70% респондентов в возрасте 25-29 лет. Противоположного мнения придерживается только 21% представителей этой возрастной группы. Среди молодых людей 18-24 лет против приема мигрантов выступают 68%, за — всего 24%.
В целом же 59% респондентов всех возрастов считают, что президент должен подписать закон, запрещающий релокацию мигрантов из других стран ЕС. 32% участников опроса уверены, что в вопросе миграции Польша должна быть солидарна с Брюсселем и ей следует согласиться с программой релокации. Еще 9% опрошенных заявили, что собственного мнения по данному вопросу у них нет.
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