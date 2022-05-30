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Курсы доллара и евро падают более чем на 3,8 руб., ниже 63 руб. и 65 руб. соответственно

13:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Мосбирже в понедельник снижаются более чем на 3,8 руб., опускаясь ниже 63 руб. и 65 руб. соответственно, свидетельствуют данные торгов.

К 11:43 мск курс доллара падает на 3,82 руб., до 62,88 руб., евро дешевеет на 4,78 руб., опускаясь до 64,91 руб.

По данным на 11:00 мск, курс доллара на Мосбирже находился на уровне 63,95 руб. (-2,75 руб.). Курс евро терял 3,73 руб., опускаясь до 65,96 руб.

По данным торгов на 11:43, индекс Мосбиржи снижается на 0,54% до 2 394,54 пункта, индекс РТС растет до 1199,65 (+5,79%).

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