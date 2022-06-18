Двое сотрудников пожарной службы ДНР погибли при обстреле Донецка

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое сотрудников пожарно-спасательного отделения МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, трое госпитализированы в результате попадания снаряда вблизи места тушения пожара в Донецке. Об этом в субботу сообщило МЧС ДНР.

«Сегодня с самого утра под обстрелом находится Куйбышевский район Донецка. К месту одного из вызовов было направлено пожарно-спасательное отделение. Автоцистерна остановилась на пассажирской остановке „Топаз“, возле которой было попадание в торговый ларек. В 09:28 (совпадает с мск) в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВСУ. Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении.