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НОВОСТИ

В ООН отреагировали на решение Федерального суда США по поводу абортов

20:45 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ведение ограничений на аборты не предотвращает попытки осуществить их, но делает более опасными. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение Верховного суда США отменить федеральные гарантии на аборты.

«Наша принципиальная позиция по этому вопросу заключается в том, что сексуальные и репродуктивные права и здоровье являются основанием для гармоничной жизни на основе выбора. Важно также заметить, что ограничение доступа к абортам не предотвращает попытки их совершить, а делает их более смертоносными», — сказал он.

«Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения, 45% всех абортов в мире проводится в небезопасных условиях, что делает их главной угрозой здоровью матерей», — добавил Дюжаррик.

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