Сильными ливнями в Сочи повреждено около сотни домов

13:03 Источник: Интерфакс

Мониторинговые группы Сочи завершили обследовали территории и домовладения в 14 населенных пунктов, подтопленных в результате обильных ливней, сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

"Повреждения жилых строений и инфраструктуры зафиксированы в 11-ти. Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. Готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций", - цитирует пресс-служба главу администрации Лазаревского района Олега Бурлева.

Продолжаются поиски туристов, машины которых унесло в море. К работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. "Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна", - отмечается в сообщении.