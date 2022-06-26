0
0
132
НОВОСТИ

Сильными ливнями в Сочи повреждено около сотни домов

13:03 26.06.2022 Источник: Интерфакс

Мониторинговые группы Сочи завершили обследовали территории и домовладения в 14 населенных пунктов, подтопленных в результате обильных ливней, сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

"Повреждения жилых строений и инфраструктуры зафиксированы в 11-ти. Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. Готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций", - цитирует пресс-служба главу администрации Лазаревского района Олега Бурлева.

Продолжаются поиски туристов, машины которых унесло в море. К работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. "Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 26.06.2022
Энергетические компании Франции призвали потребителей к "сознательности" в расходе энергии
0
285
10:25 26.06.2022
Четыре страны вводят запрет на приобретение российского золота
0
399
09:41 26.06.2022
Компании из Италии и Японии не спешат сворачивать свою деятельность в России - опрос
0
373
09:36 26.06.2022
В Москве в воскресенье воздух может прогреться до +32С
0
336
09:30 26.06.2022
Трамп: США больше не великая страна, это - страна упадка
0
334
09:15 26.06.2022
Литва не собирается идти на уступки по калининградскому транзиту - Науседа
0
456
09:00 26.06.2022
Слухи о том, что Путин выступит в ближайшее время с неким экстренным заилением, в Кремле опровергли
0
478
20:20 25.06.2022
США могу отказаться от импорта золота из РФ
0
1042
20:10 25.06.2022
На саммите G7 выступят с объявлениями о мерах против РФ из-за Украины - Кирби
0
1079
19:40 25.06.2022
Белоруссия в ближайшее время получит от РФ ракетные комплексы «Искандер-М» - Путин
0
916

Возврат к списку