Сильными ливнями в Сочи повреждено около сотни домов
13:03 26.06.2022 Источник: Интерфакс
"Повреждения жилых строений и инфраструктуры зафиксированы в 11-ти. Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. Готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций", - цитирует пресс-служба главу администрации Лазаревского района Олега Бурлева.
Продолжаются поиски туристов, машины которых унесло в море. К работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. "Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна", - отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:00 26.06.2022
- Энергетические компании Франции призвали потребителей к "сознательности" в расходе энергии
- 10:25 26.06.2022
- Четыре страны вводят запрет на приобретение российского золота
- 09:41 26.06.2022
- Компании из Италии и Японии не спешат сворачивать свою деятельность в России - опрос
- 09:36 26.06.2022
- В Москве в воскресенье воздух может прогреться до +32С
- 09:30 26.06.2022
- Трамп: США больше не великая страна, это - страна упадка
- 09:15 26.06.2022
- Литва не собирается идти на уступки по калининградскому транзиту - Науседа
- 09:00 26.06.2022
- Слухи о том, что Путин выступит в ближайшее время с неким экстренным заилением, в Кремле опровергли
- 20:20 25.06.2022
- США могу отказаться от импорта золота из РФ
- 20:10 25.06.2022
- На саммите G7 выступят с объявлениями о мерах против РФ из-за Украины - Кирби
- 19:40 25.06.2022
- Белоруссия в ближайшее время получит от РФ ракетные комплексы «Искандер-М» - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать