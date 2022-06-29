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Решение Болгарии о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил — Захарова

14:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария приняла решение выслать 70 сотрудников российского диппредставительства по заказу внешних сил, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что пришло вчера из Болгарии, даже не столько из Болгарии, сколько из политических кулуаров болгарских властных институтов, <…> сделано это не в интересах Болгарии и ее граждан. Это сделано по заказу внешних сил», — сказала она, комментируя вчерашнее решение Софии выслать 70 сотрудников посольства РФ.

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