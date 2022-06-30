Формирование многополярности в мире идет активно и необратимо — Путин
13:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что сейчас в мире идет активное формирование многополярной системы.
«Многополярная система международных отношений активно формируется. Этот процесс необратим, он происходит на наших глазах и носит объективный характер», — заявил глава государства в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.
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