Формирование многополярности в мире идет активно и необратимо — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что сейчас в мире идет активное формирование многополярной системы.

«Многополярная система международных отношений активно формируется. Этот процесс необратим, он происходит на наших глазах и носит объективный характер», — заявил глава государства в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.