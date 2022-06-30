В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая Народная Республика готова принять официальное обращение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу приговоренных к смертной казни наемников. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«Что касается якобы беспокойства насчет судьбы осужденных британских наемников, то здесь Европейский суд по правам человека стоит перед выбором. Или же действительно проявить стремление к защите интересов британцев и направить нам официальное обращение по этому поводу. Мы взвесим все доводы и примем решение, рассматривать его или нет. Или же продолжать распространять свои медийные заявления, которые никому реально не помогут, зато полностью соответствуют нынешним европейским понятиям о правде и справедливости», — сказал собеседник агентства.