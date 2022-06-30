В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит
19:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается якобы беспокойства насчет судьбы осужденных британских наемников, то здесь Европейский суд по правам человека стоит перед выбором. Или же действительно проявить стремление к защите интересов британцев и направить нам официальное обращение по этому поводу. Мы взвесим все доводы и примем решение, рассматривать его или нет. Или же продолжать распространять свои медийные заявления, которые никому реально не помогут, зато полностью соответствуют нынешним европейским понятиям о правде и справедливости», — сказал собеседник агентства.
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